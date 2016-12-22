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Для маленьких керчан провели муниципальный утренник

В Керчи, 22 декабря в ДК «Корабел», прошел муниципальный новогодний утренник. На утреннике для детей выступили Дед Мороз со Снегурочкой, творческие коллективы города, - передает Керчь.ФМ. В конце праздника детям раздали сладкие подарки.

Служба новостей Керчь.ФМ

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