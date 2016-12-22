В Керчи, 22 декабря в ДК «Корабел», прошел муниципальный новогодний утренник. На утреннике для детей выступили Дед Мороз со Снегурочкой, творческие коллективы города, - передает Керчь.ФМ.
В конце праздника детям раздали сладкие подарки.
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -1 °CВетер: 5 м/с (ВСВ)Давл. 1046,18 мм.рт.ст.
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вечер 22 декабряТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (ВСВ)Давл. 1045,83 мм.рт.ст.
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ночь 23 декабряТемп. -2 °CВетер: 7 м/с (ВСВ)Давл. 1045,51 мм.рт.ст.
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утро 23 декабряТемп. -2 °CВетер: 8 м/с (ВСВ)Давл. 1044,95 мм.рт.ст.
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день 23 декабряТемп. -2 °CВетер: 7 м/с (ВСВ)Давл. 1043 мм.рт.ст.
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вечер 23 декабряТемп. -2 °CВетер: 8 м/с (ВСВ)Давл. 1041,53 мм.рт.ст.
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ночь 24 декабряТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (СВ)Давл. 1040 мм.рт.ст.
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утро 24 декабряТемп. -2 °CВетер: 6 м/с (ССВ)Давл. 1039,17 мм.рт.ст.
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день 24 декабряТемп. -3 °CВетер: 5 м/с (ССЗ)Давл. 1038,18 мм.рт.ст.
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В Керчи, 22 декабря в ДК «Корабел», прошел муниципальный новогодний утренник. На утреннике для детей выступили Дед Мороз со Снегурочкой, творческие коллективы города, - передает Керчь.ФМ.
В конце праздника детям раздали сладкие подарки.