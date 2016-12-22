На портале правительства Крыма появился опрос, в котором предлагается определить эффективность деятельности органов власти по итогам 2016 года.

По информации портала сроки проведения опроса – с 1 января до 31 декабря 2017 года, - передает Керчь.ФМ.

Целью опроса является оценка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым.

Пройти опрос можно здесь http://rk.gov.ru/opros_mo