В праздник День энергетика Керченский РЭС продолжает свою работу. Сотрудники произвели реконструкцию линии на улице Восточная, а также заменили старые опоры на новые железобетонные, - передает Керчь.ФМ.

Также, сегодня, 22 декабря, установили юбилейную трехсотую опору. Это больше, чем за последние годы.

В поселке Опасное закончили реконструкцию электросетей. По информации начальника Керченского РЭС, на сегодняшний день все абоненты подключены.