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Кафе-пекарня быстрого питания «ЕШЬБЕРИ» предлагает отличное решение для корпоратива – закажите вкусную, сытную пиццу и ваш коллектив точно останется довольным!

Не желаете долго ждать? Тогда звоните +79788198046 и мы утолим ваш голод!

Мы знаем толк в пицце и пирогах, мафинах и круассанах - никого не оставим равнодушным! Стоимость нашей Стандарт-Пиццы (Итальяно) 350 гр. стартует от 99 рублей, Биг-Пиццы (Американо) 1600 г. – 399 рублей.

Доставка. Предзаказ. Безналичный расчет.

Найти нас легко:

Планета Земля - г.Керчь, «Автовокзал», ул.Еременк,о рядом с ТЦ «Таир» с 8-00 до 21-00

Пространство Интернет - https://vk.com/eshbery

Мобильное покрытие - +79788198046

Планета Земля - г.Керчь, «Автовокзал», ул.Еременко, рядом с ТЦ «Таир» с 8-00 до 21-00

Пространство Интернет - https://vk.com/eshbery

Мобильное покрытие - +79788198046