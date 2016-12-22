В Керчи 22 декабря прошла 59 сессия горсовета. В повестку дня включили 22 вопроса, которые депутаты рассмотрели в целом, – передает Керчь.ФМ.

Однако, в начале сессии, после того, как председатель горсовета Лариса Щербула зачитала повестку дня, депутат Иван Желтенко предложил ее перенести на 27 декабря. Он заявил, что председателю горсовета, её заму и главе администрации города нужно написать заявления об увольнении.

«Прошу отменить сессию и перенести её на 27 число. За это время председателю городского совета, заместителю и главе администрации написать заявление об уходе. Спасибо», - предложил Желтенко.

Данное предложение Лариса Щербула не рассмотрела.

Напомним, вчера, 21 декабря 2016 года замглавы администрации Керчи Олега Шевченко задержали со взяткой.