В Керчи 22 декабря прошла 59 сессия горсовета. В повестку дня включили 22 вопроса, которые депутаты рассмотрели в целом, – передает Керчь.ФМ.
Однако, в начале сессии, после того, как председатель горсовета Лариса Щербула зачитала повестку дня, депутат Иван Желтенко предложил ее перенести на 27 декабря. Он заявил, что председателю горсовета, её заму и главе администрации города нужно написать заявления об увольнении.
«Прошу отменить сессию и перенести её на 27 число. За это время председателю городского совета, заместителю и главе администрации написать заявление об уходе. Спасибо», - предложил Желтенко.
Данное предложение Лариса Щербула не рассмотрела.
Напомним, вчера, 21 декабря 2016 года замглавы администрации Керчи Олега Шевченко задержали со взяткой.
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