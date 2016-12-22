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ООО «Крымкадастр»: Оформления права собственности на землю и строения по дачной амнистии под ключ на всей территории Крыма

ООО «Крымкадастр» Приватизация земли, оформление прав собственности на земельные участки

ООО «Крымкадастр» дооформление прав собственности на земельные участки по закону РФ в Крыму

ООО «Крымкадастр» Переоформление договоров аренды на землю обязательно до 01. 01. 2017

ООО «КРЫМКАДАСТР»: наследство под ключ, кадастровые работы, оформление прав собственности на землю, аренда

ООО «КРЫМКАДАСТР»: оформление наследства под ключ, регистрация перехода прав собственности, вынос границ в натуре





ООО «КРЫМКАДАСТР»: тех.планы, межевые планы, геодезия, постановка на кадастровый учет, регистрация прав собственности



ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА ПОД КЛЮЧ



Адрес: ул. Козлова, 6, 3-й двор, корп. 3, (первый этаж).

Время работы с 9:30 до 17:00

Тел.: +7 978 8199 648

ООО «КРЫМКАДАСТР»: тех.планы, межевые планы, геодезия, постановка на кадастровый учет, регистрация прав собственности



Изготовление тех. паспортов, технических планов на квартиры, домовладения, коммерческую недвижимость, гаражи, дачные постройки, эллинги.

Изготовление межевых планов на земельные участки на всей территории Крыма.

Оформление прав собственности по законам РФ.

Техническое и юридическое сопровождение:

• купли – продажи.

• Наследства,



• Тех.планы, межевые планы, геодезия,

• Экспертная оценка,

• Перевод документов

• Ввод в эксплуатацию жилых и не жилых строений,

• Оформление прав собственности на земельные участки



Адрес: ул. Козлова, 6, 3-й двор, корп. 3, (первый этаж).

Время работы с 9:30 до 17:00

Тел.: +7 978 8199 648