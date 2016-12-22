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В России 22 декабря работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник — День энергетика. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года.

День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли.

Благодаря энергетикам, мы достойно пережили «блэкаут»! Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем легких трудовых недель. Бесперебойного энергоснабжения. Налаженности всех механизмов, полноты ресурсов. Много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!