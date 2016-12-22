Предлагаем профессиональные консультации и помощь в оформлении украинских документов для жителей Крыма.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Делается официально на законных основаниях через суд в Херсоне. Выезд родителей необязателен.
Занимает от 4 до 7 рабочих дней.
от 10 000 руб.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Сертификаты. Паспорт моряка. Дипломы, экзамены.
Медкомиссии. Продление всех документов.
от 3 000 руб.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ В США
Специализируемся на визах в США для моряков C1-D.
Её возможно оформить/продлить без выезда на 10 лет.
6 500 руб.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Категория А, В, С. Оформление занимает 2 месяца. Документ легитимный с правом вождения в Крыму по закону РФ!
22 000 руб.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОДЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПАСПОРТА
А именно вклеить фото 25/45 лет, получить гражданский паспорт Украины в 16 лет, восстановить паспорт по утере или порче.
Выезд необязательный.
4 000 руб.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
Оформляется в Херсоне. По сроку от 14 до 30 рабочих дней (выбирать вам).
Возможно сделать или обычный (старого образца) загранпаспорт или биометрический (нового поколения).
6 500 руб.
КОНТАКТЫ
г.Севастополь, ул.Большая Морская, д.34 (также работаем дистанционно со всеми городами Крыма)
Звоните +7 (978) 901-56-97
Подробнее на нашем сайте http://moriscenter.ru/
Пишите нам на почту info@moriscenter.ru