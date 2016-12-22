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Предлагаем профессиональные консультации и помощь в оформлении украинских документов для жителей Крыма.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Делается официально на законных основаниях через суд в Херсоне. Выезд родителей необязателен.

Занимает от 4 до 7 рабочих дней.

от 10 000 руб.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Сертификаты. Паспорт моряка. Дипломы, экзамены.

Медкомиссии. Продление всех документов.

от 3 000 руб.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ В США

Специализируемся на визах в США для моряков C1-D.

Её возможно оформить/продлить без выезда на 10 лет.

6 500 руб.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Категория А, В, С. Оформление занимает 2 месяца. Документ легитимный с правом вождения в Крыму по закону РФ!

22 000 руб.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОДЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПАСПОРТА

А именно вклеить фото 25/45 лет, получить гражданский паспорт Украины в 16 лет, восстановить паспорт по утере или порче.

Выезд необязательный.

4 000 руб.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

Оформляется в Херсоне. По сроку от 14 до 30 рабочих дней (выбирать вам).

Возможно сделать или обычный (старого образца) загранпаспорт или биометрический (нового поколения).

6 500 руб.



КОНТАКТЫ

г.Севастополь, ул.Большая Морская, д.34 (также работаем дистанционно со всеми городами Крыма)

Звоните +7 (978) 901-56-97

Подробнее на нашем сайте http://moriscenter.ru/

Пишите нам на почту info@moriscenter.ru