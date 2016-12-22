В редакцию сайта Керчь.ФМ на мобильный номер редакции, около 13.30, поступил телефонный звонок. Женщина угрожала журналистам, что если выйдет еще хоть одна статья про заместителя главы администрации Богдана Жорняка, то она обольет редакцию бензином.



«- Слушайте меня внимательно: если я еще одну новость увижу в интернете касаемо Богдана Жорняка, я приду оболью вас на…( нецензурная речь) бензином и сожгу. Понятно?



- Вы нам угрожаете?



- Я вам угрожаю. Я ВАМ угрожаю. Можете на меня заявить в полицию!



- А вы кто?



- Я доброжелатель. Просто сожгу к …(нецензурная речь). Все. До свиданья!».



Напомним, сегодня замглавы администрации Богдан Жорняк находился в суде.