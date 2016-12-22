Санкции США в отношении российских компаний РФ, ведущих деятельность в Крыму, не влияют на ход строительства Крымского моста, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ.

«Санкции не влияют на ход реализации проекта», — сказал представитель компании.

Он уточнил, что непосредственно к строительству моста имеет отношение только одна компания — «Карст» из Санкт-Петербурга, «Институт Стройпроект» занимается строительством автоподходов к мосту со стороны Краснодарского края.

Напомним, для строительства Керченского моста поставили гидромолот. Строители Керченского моста планировали возвести около трети всех опор до конца года

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