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Герои мультфильма «Холодное Сердце» приглашают Вас побывать в новогодней сказке!

Ребят ждет интерактивная постановка, в которой они станут активными участниками.

Дружба поможет преодолеть все сложности. А растопить ледяное сердце сможет самый добрый волшебник - Дед Мороз!

В нашей сказке ребят ждут игры, танцы, сюрпризы и, конечно же, подарки!

Для школьников мы приготовили праздник-квест с играми, зажигательными конкурсами, танцевальным батлом с Дедом Морозом и принцессами Эльзой и Анной, зрелищные эксперименты со снеговиком Олафом и, главный секретный ингредиент - бумажное шоу и дискотека.

Подробнее о наших мероприятиях можете узнать в нашей группе в Контакте: https://vk.com/garmoniya_kerch