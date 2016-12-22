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Если денежные средства от продажи недвижимости вам нужны МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО, то услуга «срочный выкуп» — это для Вас! В этом случае срок выхода на сделку — 2-3 дня (время для проверки документов и подготовки договора купли-продажи).

Преимущества:

максимально быстрое получение денежных средств,

экономия времени, появляется возможность быстро инвестировать полученные денежные средства,

минимум риска, ведь вашим покупателем выступает агентство недвижимости.

Также предлагаем к продаже:

Продается 3х комнатная квартира на 3 этаже 5 этажного дома по ул. Горького, 19. Общая площадь 58 м2, комнаты смежно - раздельные, сан/узел совмещен, большая кладовая. Состояние нормальное, частичный косметический ремонт. Газ, новые окна, частично заменена сантехника. Квартира не угловая, теплая. Балкон не застеклен, увит виноградом. Возле дома рынок, магазины, остановки, школы. До моря 7 мин пешком, до центра 5 мин на машине. Цена 2600000 руб

+79780021301, +79788619993

Продается дом по ул. Кокорина общей площадью 35 м2, состоит из двух комнат – расположен в общем дворе. Есть участок с садом – 2 сотки, времянка. Печное отопление, подведены коммуникации, счетчики. Газ у ворот. Получены российские документы.

Цена 1300000 руб

+79788619993, +79788619990

Продается земельный участок площадью 8 соток по ул. Годыны, 54 (район Чкалова) - под ИЖС. Все коммуникации рядом. Расположен в проездном месте - идеально подходит как для строительства жилого дома, так и для частного бизнеса. Есть стройматериалы. Стоимость 2,200,000 руб. Российское свидетельство!

+79787475125,

Нежилое помещение общей площадью 166.1 кв.м. по адресу Курсантов, 15. Помещение расположено на перекрестке ул.Пирогова и ул.Курсантов, фасад - на обе улицы. Помещение расположено на участке 0,03 га (аренда), имеет закрытый двор.

150000 у.е.

+79788619991,

Агентство недвижимости «Керчь-Инвест» предлагает свои услуги все желающим продать, сдать в аренду, снять или купить квартиру в Керчи, загородный дом или помещение для коммерческих нужд. У нас имеется самая обширная база данных в городе, включающая в себя тысячи самых разных объектов недвижимости:

квартиры и дома;

• коттеджи и таунхаусы;

• участки под индивидуальное жилищное строительство и коммерческие нужды;

• офисы и магазины;

• склады и гаражи;

• промышленные объекты;

• гостиницы;

• рестораны и кафе.

Интересует ли вас вторичная недвижимость, или вам нужен участок под строительство, наши сотрудники оперативно подберут вам несколько подходящих объектов недвижимости из нашей базы данных, которые в полной мере соответствуют вашим запросам.

Пятнадцатилетний опыт работы и высокая квалификация наших сотрудников позволяет нам быть в курсе всех новостей, касающихся недвижимости, таких как стоимость квартир в Керчи или спрос на офисные помещения. Обращайтесь к нам – и у вас не возникнет никаких проблем при покупке, продаже или аренде жилой или коммерческой недвижимости. Доверьтесь настоящим профессионалам!

Также Агентство недвижимости «Kerch-Invest» предлагает весь спектр риелторских услуг по сделкам с недвижимостью в Керчи, а также недвижимость в Крыму, в том числе:

• покупка жилой и коммерческой недвижимости;

• продажа квартир, домов, участков под строительство и объектов промышленного и коммерческого назначения;

• аренда недвижимости.

МЫ находимся: г. Керчь, ул. Театральная 33, ул. Советская1, ул. Сморжевского 1Б, ул. Орджоникидзе 117Б!

Работаем с 9:00 до 18:00, выходной – воскресенье

Контактные телефоны: (06561) 2-25-05

+7-978-837-10-02 Илья Геннадиевич

+7-978-837-10-03 Ирина Анатольевна

Офис № 1

+7-978-861-999-1 Евгений Васильевич

+7-978-747-51-25 Сергей Григорьевич

Офис № 2

+7-978-861-999-3 Марина Борисовна

+7-978-002-13-01 Анна Олеговна

Офис № 3

+7-978-861-999-2 Александра Александровна

+7-978-001-74-75 Дарья Олеговна

Офис № 4

+7-978-861-999-0 Светлана Пано

Описание и фотографии объектов можно увидеть на нашем сайте:

kerch-invest.ru и kerch-commerce.ru

Предложения по продажам отправляйте на почтовый ящик: kerchinvest@mail.ru