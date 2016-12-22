Мы проектируем и строим коттеджи в Керчи и Ленинском районе. В нашей компании работают инженеры, дизайнеры, строители и сметчики: все работы мы выполняем сами, поэтому не срываем сроки и отвечаем за результат.
Мы возводим не только жилые дома, но и коммерческие и производственные сооружения, пристройки, занимаемся заборами и благоустройством.
Примеры работ
На этой странице мы рассказали о том, как проходит наше сотрудничество — от обращения клиента до сдачи в эксплуатацию полностью готового объекта.
На фото — презентация проекта дома клиенту в офисе компании «Керчьремонт»
На фото — главный инженер контролирует ход устройства фундамента.
В этом разделе представлен отчет о работах на крупном промышленном объекте — «Гала Морепродукт». Мы рассказали о том, как выбирали материалы и проводили все работы, объяснили какие технологии и почему использовали.
На фото — монтаж навеса над входом в административный блок
Со всеми отчетами вы можете ознакомиться на этой странице.
Больше о нашей работе
Наш юрист помогает получить документы для начала строительства и сдачи дома в эксплуатацию.
У нас работают строители, отделочники, специалисты по окнам, натяжным потолкам, климатической технике и вентиляции, инженеры и проектировщики. Используем только свое оборудование.
Стройкой руководит прораб с высшим строительным образованием. Он знает всё о сроках и технологиях строительства и держит под контролем всё до мелочей. Кроме прораба за качеством работ следит инспектор технадзора.
О том, как идут дела на участке, мы рассказываем клиентам еженедельно. К назначенному дню недели передаём отчет о проделанной работе и иллюстрируем его фотографиями с объекта.
В работе используем инструменты и оборудование проверенных производителей. Регулярно убираем и вывозим мусор с площадки. Выполняем работы по отделке, благоустройству и дизайну.
У нас есть наличный и безналичный расчет, а главное, гарантированная система скидок на отделочные материалы, т.к. поставщиком стройматериалов является наш интернет-гипермаркет Везуматериалы.рф.
Другие услуги
Компания «Керчьремонт» специализируется на оказании широко спектра услуг. Мы выполняем:
- строительные работы;
- ремонты;
- утепление квартир и коттеджей;
- монтаж натяжных потолков;
- монтаж видеонаблюдения;
- реставрацию ванн;
- укладку тротуарной плитки.
Со всем перечнем работ можно ознакомиться на нашем сайте.
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Наши контакты
Керчь, ул. Сморжевского 4 (вход со стороны Кирова).
Телефон: +7 (978) 715-70-60
E-mail: kerchremont@mail.ru
Режим работы:
Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00
Суббота, с 8:00 до 15:00
Воскресенье — выходной