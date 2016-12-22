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Мы проектируем и строим коттеджи в Керчи и Ленинском районе. В нашей компании работают инженеры, дизайнеры, строители и сметчики: все работы мы выполняем сами, поэтому не срываем сроки и отвечаем за результат.

Мы возводим не только жилые дома, но и коммерческие и производственные сооружения, пристройки, занимаемся заборами и благоустройством.

Примеры работ

На этой странице мы рассказали о том, как проходит наше сотрудничество — от обращения клиента до сдачи в эксплуатацию полностью готового объекта.

На фото — презентация проекта дома клиенту в офисе компании «Керчьремонт»

На фото — главный инженер контролирует ход устройства фундамента.

В этом разделе представлен отчет о работах на крупном промышленном объекте — «Гала Морепродукт». Мы рассказали о том, как выбирали материалы и проводили все работы, объяснили какие технологии и почему использовали.

На фото — монтаж навеса над входом в административный блок

Со всеми отчетами вы можете ознакомиться на этой странице.

Больше о нашей работе

Наш юрист помогает получить документы для начала строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

У нас работают строители, отделочники, специалисты по окнам, натяжным потолкам, климатической технике и вентиляции, инженеры и проектировщики. Используем только свое оборудование.

Стройкой руководит прораб с высшим строительным образованием. Он знает всё о сроках и технологиях строительства и держит под контролем всё до мелочей. Кроме прораба за качеством работ следит инспектор технадзора.

О том, как идут дела на участке, мы рассказываем клиентам еженедельно. К назначенному дню недели передаём отчет о проделанной работе и иллюстрируем его фотографиями с объекта.

В работе используем инструменты и оборудование проверенных производителей. Регулярно убираем и вывозим мусор с площадки. Выполняем работы по отделке, благоустройству и дизайну.

У нас есть наличный и безналичный расчет, а главное, гарантированная система скидок на отделочные материалы, т.к. поставщиком стройматериалов является наш интернет-гипермаркет Везуматериалы.рф.

Другие услуги

Компания «Керчьремонт» специализируется на оказании широко спектра услуг. Мы выполняем:

строительные работы;

ремонты;

утепление квартир и коттеджей;

монтаж натяжных потолков;

монтаж видеонаблюдения;

реставрацию ванн;

укладку тротуарной плитки.

Со всем перечнем работ можно ознакомиться на нашем сайте.

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Наши контакты

Керчь, ул. Сморжевского 4 (вход со стороны Кирова).

Телефон: +7 (978) 715-70-60

E-mail: kerchremont@mail.ru

Режим работы:

Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00

Суббота, с 8:00 до 15:00

Воскресенье — выходной