В преддверии новогодних праздников, в ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» прошел финал «Спартакиады по баскетболу среди студентов первых курсов.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили участники соревнований.

В финальной игре встретились команды группы № 511 (профессия – сварщик) и команда группы № 811 (профессия – повар; кондитер).

Игра прошла в упорной борьбе, с перевесом в два очка победил дружный коллектив «поваров».

Лучшим игроком турнира по решению судейской коллегии признан – Сурвилов Владимир (группа №811). Соревнования организовала и провела судейская бригада в лице главного судьи – Биховец С.М. и секретаря – Милюхина В. А

«Администрация техникума поздравляет всех, обучающихся и преподавательский состав общеобразовательных учреждений города с наступающими новогодними праздниками».

Мероприятие также проходила в рамках целевой программы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни «Будущее России – здоровое поколение»