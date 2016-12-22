В Керчи 22 декабря прошла 59 сессия горсовета. В повестку дня включили 22 вопроса, которые депутаты рассмотрели в целом, – передает Керчь.ФМ.

Депутаты приняли ряд важных для города решений. Одним из них является принятие проекта бюджета в первом чтении на будущий год. Также внесли изменения в бюджет этого года.

Кроме этого, приняли решение о создании дорожного фонда, из которого будут финансироваться в 2017 году все работы по ремонту дорог.

Также депутаты определились с планом работы на первое полугодие следующего года.

Напомним, на сессии керченского горсовета Щербуле и Подлипенцеву предложили уволиться (видео)