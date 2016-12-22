В Керчи 22 декабря на Камыш-Бурунском шоссе незаконно продают новогодние ёлки. Ранее мы сообщали, что в городе работают четыре официальных ёлочных базара по таким адресам: улица Пролетарская/угол Борзенко, ул. Ворошилова (площадка перед магазином «Сельпо»), Орджоникидзе (площадка перед ДК «Корабел») и ул. Войкова (площадка перед школой искусств им. Сердюка).

Однако, стихийщики продолжают нарушать закон. Напомним, за срубленную елку керчанам грозит штраф до 5 тысяч рублей

На стихийщиков 13 декабря уже составили два протокола об административном правонарушении по ст. 6.1 Закона РК, за реализацию новогодней сосны в местах не установленных для этих целей.