В Керчи группа молодежи волонтеров запустила проект «От сердца к сердцу». В рамках проекта каждый вторник и четверг, уже в течении месяца, на автовокзале и на площади Ленина, с 12:00 они кормят бездомных горячими обедами.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы движения.

«Этой холодной зимой, уже 20 бездомных Керчи, имеют сытное и полезное пропитание. Получая горячие обеды, они имеют возможность поверить в существование Добра и Любви в их жизни», - отмечают активисты.

Неравнодушных керчан приглашают присоединится к проекту «От сердца к сердцу» и оставить добрый след в жизни нуждающихся людей твоего города. Тел. +9787119800 Сергей.

«Я хочу, чтоб каждый житель нашего города знал, что эти люди не забыты и по возможности мы им помогаем. Я надеюсь, что прочитав вашу статью, найдутся те, кто желает участвовать с нами в этом проекте», - заключили организаторы.