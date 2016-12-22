Редакции сайта Керчь.ФМ стало известно, что заместитель главы администрации Богдан Жорняк с утра 22 декабря находится в здании суда. По состоянию на 11.50, он все еще находился в суде на втором этаже.

Напомним, вчера Богдана Жорняка вывели в сопровождении полиции из здания горсовета и увезли на служебном автомобиле.

Также, по информации сайта Керченского городского суда, сегодня утром прошло заседание по делу об административном правонарушении Жорняк Е.Ю. по статье КоАП: ст. 12.15 ч.4 – выезд на полосу встречного движения.

Напомним, замглавы администрации Керчи Олега Шевченко задержали за «откат», - следком