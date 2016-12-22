В Крыму эпидемический порог по количеству заболевших гриппом превышен на 15% — сейчас «гриппуют» девять тысяч жителей Крыма. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, - передает Керчь.ФМ.

По информации Роспотребнадзора, большинство заболевших – 67,3% – дети.

«В целом в Крыму уровень заболеваемости остается выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. В целом по региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день нет оснований.



Введен план мероприятий, который предусмотрен на этот период: работа утренних «фильтров» в детских садах и введение масочного режима в лечебно-профилактических учреждениях», — рассказала Пеньковская.

Пока в Крыму не обнаружен «свиной грипп», доминирует «гонконгский» штамм.

«Доминирующую роль в циркуляции возбудителей занимает AH3N2 – «гонконгский грипп», — пояснила Пеньковская.

Напомним, в Керчи за неделю гриппом заболели более 1500 человек

Фото: интернет.