Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите депортированных граждан, сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Выявлены многочисленные нарушения порядка постановки и снятия с квартирного учета депортированных администрациями Калиновского, Ильичевского, Виноградненского сельских поселений.

В частности, решения о снятии с квартирного учета принимались необоснованно, при отсутствии необходимых документов относительно имеющегося у репатриантов имущества.

По результатам проверок в адрес глав администрации Калиновского, Ильичевского, Виноградненского сельских поселений внесены представления. По результатам их рассмотрения восстановлены в списках нуждающихся в жилье 32 репатрианта.

«Трое должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности», - заключили в прокуратуре.