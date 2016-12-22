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В преддверии Нового Года всем представительницам прекрасной половины человечества хочется перемен во внешности. Первый женский фитнес клуб GO!SPORT дарит уникальную возможность: сделать бесплатную укладку и получить в подарок консультацию нашего парикмахера - стилиста, Руслана Меметова.

Специалист не только даст советы и рекомендации по поводу ухода и состояния волос, но и подскажет, что можно изменить (длину, стрижку, цвет и пр.) и как это лучше сделать.

Как нельзя кстати, в период корпоративов и различных мероприятий приятный бонус - бесплатная укладка от профессионала!

Предварительная запись по телефону: +7 978 010 88 96.

Акция действует до 28.02.2017.

МЫ В ПОИСКЕ ТРЕНЕРА!

Принцип работы первого женского фитнес клуба GO!SPORT - следовать последним тенденциям в мире фитнеса и удивлять новинками своих посетительниц. Нам бы хотелось видеть в нашем расписании классы танцевальных направлений.

В дружную команду первого женского фитнес клуба GO!SPORT приглашаются инструктора танцевальных направлений. Это Ваш шанс работать в коллективе профессионалов и единомышленников. Все условия для комфортной работы. Нам не хватает лишь Вас!



Все детали по телефону: +7 978 740 999 8.

НАБОР В ГРУППЫ

Направление ФИТНЕС: 10:00 (ПН, СР, ПТ).

Тренер - Юлия Антонова.

Абонемент на 12 тренировок: 1900 р.

Стоимость разового посещения: 350 р.

Абонемент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: 12 ФИТНЕС тренировок + 12 тренировок в тренажерном зале = 2700 р.

Направление ФИТНЕС АССОРТИ: 19:40 (ВТ, ЧТ) и 19:40 (ВТ, ЧТ) + 13:00 (СУБ).

Тренер - Кристина Капшук.

Абонемент на 8 тренировок - 1700 р; на 12 тренировок - 1900 р.

Стоимость разового посещения: 350 р.

Абонемент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: 12 тренировок ФИТНЕС АССОРТИ + 12 тренировок в тренажерном зале = 2700 р.

Направление ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ:

18:30 (ПН, СР, ПТ) с Татьяной Никифоровой;

11:00 (ПН, СР, ПТ) с Юлией Антоновой;

10:00 (ВТ, ЧТ) с Кристиной Капшук.

Абонемент на 8 тренировок - 2100 р; на 12 тренировок - 2700 р.

Стоимость разового посещения: 350 р.

Направление ЙОГА ANTIGRAVITY: 17:00 (ПН, СР, ПТ).

Тренер - Алла Машкова.

Абонемент на 12 тренировок: 2100 р.

Стоимость разового посещения: 350 р.

Направление SKYJUMPING, разовые посещения:

10:00 (ЧТ, СУБ) с ;

11:00 (ЧТ, СУБ) с .

Стоимость разового посещения: 350 р.

Занятия на САЙКЛАХ, разовые посещения: 19:00 (ВТ).

Тренер - Кристина Капшук.

Стоимость разового посещения: 350 р.

Посещение ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

Наш прайс

Месячный абонемент без тренера:

8 тренировок - 1500 р

12 тренировок - 1900 р

16 тренировок - 2300 р

*Разовая услуга тренера при оплаченном абонементе - 200 р

Месячный абонемент с тренером:

8 тренировок - 2900 р

12 тренировок - 3900 р

Разовое посещение зала:

Без тренера - 350 р

С тренером - 450 р

*При оплаченном абонементе в любую группу - 250 р (без тренера), 350 р (с тренером).

! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !

Для желающих достичь скорейшего результата предлагаем месячный абонемент ИНТЕНСИВНЫЙ: 12 тренировок с персональным тренером и безлимитное посещение тренажерного зала.

Тренируйтесь с тренером, а в остальные дни выполняйте его домашнее задание (интенсивное кардио, упор на пресс и пр.).

Стоимость: 4700 р.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ В GO!SPORT

У нас действует специальное предложение - ФИТНЕС ЛАНЧ.

Стоимость абонемента на 12 занятий без тренера - 1100 р.

Обязательное условие - тренироваться в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ с 12:00 до 15:00 (в 14:59 последняя возможность зайти в зал).

Счастливые часы в GO!Sport действуют во все рабочие дни согласно расписанию.

АБОНЕМЕНТ "999"

Именно для тех, у кого нет другого выхода, как посещать тренажерный зал поздно вечером, мы предлагаем месячный абонемент "999", расcчитанный на 16 Ваших плодотворных и результативных занятий в GO!SPORT!

Абонемент действует с 20:00 до 21:00 с ПН по ПТ.

Стоимость: 999 р.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7-978-740-999-8

Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.



График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.



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