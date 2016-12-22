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В преддверии Нового Года всем представительницам прекрасной половины человечества хочется перемен во внешности. Первый женский фитнес клуб GO!SPORT дарит уникальную возможность: сделать бесплатную укладку и получить в подарок консультацию нашего парикмахера - стилиста, Руслана Меметова.
Специалист не только даст советы и рекомендации по поводу ухода и состояния волос, но и подскажет, что можно изменить (длину, стрижку, цвет и пр.) и как это лучше сделать.
Как нельзя кстати, в период корпоративов и различных мероприятий приятный бонус - бесплатная укладка от профессионала!
Предварительная запись по телефону: +7 978 010 88 96.
Акция действует до 28.02.2017.
МЫ В ПОИСКЕ ТРЕНЕРА!
Принцип работы первого женского фитнес клуба GO!SPORT - следовать последним тенденциям в мире фитнеса и удивлять новинками своих посетительниц. Нам бы хотелось видеть в нашем расписании классы танцевальных направлений.
В дружную команду первого женского фитнес клуба GO!SPORT приглашаются инструктора танцевальных направлений. Это Ваш шанс работать в коллективе профессионалов и единомышленников. Все условия для комфортной работы. Нам не хватает лишь Вас!
Все детали по телефону: +7 978 740 999 8.
НАБОР В ГРУППЫ
Направление ФИТНЕС: 10:00 (ПН, СР, ПТ).
Тренер - Юлия Антонова.
Абонемент на 12 тренировок: 1900 р.
Стоимость разового посещения: 350 р.
Абонемент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: 12 ФИТНЕС тренировок + 12 тренировок в тренажерном зале = 2700 р.
Направление ФИТНЕС АССОРТИ: 19:40 (ВТ, ЧТ) и 19:40 (ВТ, ЧТ) + 13:00 (СУБ).
Тренер - Кристина Капшук.
Абонемент на 8 тренировок - 1700 р; на 12 тренировок - 1900 р.
Стоимость разового посещения: 350 р.
Абонемент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: 12 тренировок ФИТНЕС АССОРТИ + 12 тренировок в тренажерном зале = 2700 р.
Направление ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ:
18:30 (ПН, СР, ПТ) с Татьяной Никифоровой;
11:00 (ПН, СР, ПТ) с Юлией Антоновой;
10:00 (ВТ, ЧТ) с Кристиной Капшук.
Абонемент на 8 тренировок - 2100 р; на 12 тренировок - 2700 р.
Стоимость разового посещения: 350 р.
Направление ЙОГА ANTIGRAVITY: 17:00 (ПН, СР, ПТ).
Тренер - Алла Машкова.
Абонемент на 12 тренировок: 2100 р.
Стоимость разового посещения: 350 р.
Направление SKYJUMPING, разовые посещения:
10:00 (ЧТ, СУБ) с ;
11:00 (ЧТ, СУБ) с .
Стоимость разового посещения: 350 р.
Занятия на САЙКЛАХ, разовые посещения: 19:00 (ВТ).
Тренер - Кристина Капшук.
Стоимость разового посещения: 350 р.
Посещение ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
Наш прайс
Месячный абонемент без тренера:
8 тренировок - 1500 р
12 тренировок - 1900 р
16 тренировок - 2300 р
*Разовая услуга тренера при оплаченном абонементе - 200 р
Месячный абонемент с тренером:
8 тренировок - 2900 р
12 тренировок - 3900 р
Разовое посещение зала:
Без тренера - 350 р
С тренером - 450 р
*При оплаченном абонементе в любую группу - 250 р (без тренера), 350 р (с тренером).
! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !
Для желающих достичь скорейшего результата предлагаем месячный абонемент ИНТЕНСИВНЫЙ: 12 тренировок с персональным тренером и безлимитное посещение тренажерного зала.
Тренируйтесь с тренером, а в остальные дни выполняйте его домашнее задание (интенсивное кардио, упор на пресс и пр.).
Стоимость: 4700 р.
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ В GO!SPORT
У нас действует специальное предложение - ФИТНЕС ЛАНЧ.
Стоимость абонемента на 12 занятий без тренера - 1100 р.
Обязательное условие - тренироваться в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ с 12:00 до 15:00 (в 14:59 последняя возможность зайти в зал).
Счастливые часы в GO!Sport действуют во все рабочие дни согласно расписанию.
АБОНЕМЕНТ "999"
Именно для тех, у кого нет другого выхода, как посещать тренажерный зал поздно вечером, мы предлагаем месячный абонемент "999", расcчитанный на 16 Ваших плодотворных и результативных занятий в GO!SPORT!
Абонемент действует с 20:00 до 21:00 с ПН по ПТ.
Стоимость: 999 р.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7-978-740-999-8
Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.
График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.
МЫ В ВКОНТАКТЕ: vk.com/go.sport.kerch
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