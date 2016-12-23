На правах рекламы

В ТЦ «МЕГА» на ул. Ленина Бутик № 214 продолжает акцию 1+1=3 на весь ассортимент + у нас новое поступление декоративной косметики и парфюмерии:

Матовый блеск Matte L.A.Girl (не пересушивает губы и не трескается):

Матовый блеск KYLIE 4в1(блек + карандаш для губ + выдвижной черный карандаш для глаз + точилка) MARY JO:

Матовый блеск Chanel Matte (не липнут и не трескаются):

Помада KYLIE Rouge A Levres (не матовая, с легким блеском и увлажнением):

Карандаши механические для губ (глаз) MAC 2in1

Подарочный набор Chanel 5в1 Размер 24х13см (красочная упаковочка):

Парфюмерия 20 ml, 35ml и 80-100 ml:

Также в нашем ассортименте Вы себе или родным можете подобрать средства для ухода за лицом, телом и волосами, а также многое другое…

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:

- ТЦ «МЕГА», пер. Кооперативный 26, 2этаж, бутик 214 (слева от эскалатора)