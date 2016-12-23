В Керчи глава администрации провел прием граждан. В ходе приема керчан поступило 9 обращений.

Об этом сообщает Владимир Подлипенцев на своей странице в «Фэйсбук», - передает Керчь.ФМ.

Обращения касались улучшения жилищных условий, работы скорой помощи, обновления тренажеров в клубе здоровья, где занимаются спортом члены ветеранской организации и все желающие жители города, издания сборника песен о городе, подключения газового оборудования и др.

«Проблемы жителей города также решали заместители главы администрации города, начальники отделов и управлений, ответственные за вопросы, с которыми обратились граждане. Все заявители были выслушаны, всем были даны рекомендации по существу. Службам поставлены соответствующие задачи для решения проблем керчан», - заключил Подлипенцев