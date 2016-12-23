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Список товаров выбирается произвольно руководителем магазина и меняется ежедневно. Подробнее смотри https://vk.com/siberianhealth_kerch

Успейте купить и сэкономить до 50% от стоимости товара! Наш график работы на новогодние праздники: 31.12.16; 01.01.- 02.01.; 07.01.- 08.01 – Выходные дни. Далее работаем в обычном режиме. Пн-суб: с 9.00 до 18.00, Вс: выходной Звоните: +7978 836 88 70 Наш сайт https://ru.siberianhealth.com

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