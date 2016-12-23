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Наш график работы на новогодние праздники:
31.12.16; 01.01.- 02.01.; 07.01.- 08.01 – Выходные дни.
Далее работаем в обычном режиме.
Пн-суб: с 9.00 до 18.00,
Вс: выходной
Звоните: +7978 836 88 70
Наш сайт https://ru.siberianhealth.com