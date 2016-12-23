Производственная программа строителей транспортного перехода через Керченский пролив на 2017 год рассчитана на выполнение работ стоимостью 60,6 млрд рублей. Это следует из дополнительного соглашения (ДС№17) к госконтракту на строительство моста между ФКУ «Упрдор «Тамань» и ООО «Стройгазмонтаж», который оказался в распоряжении Крыминформа, - передает Керчь.ФМ.

В документе, в частности, говорится, что подрядчик выполнит работы стоимостью 31 млрд руб на автодорожной части моста и на 20,7 млрд – на железнодорожной. Кроме этого, в следующем году будут осуществлены работы по строительству временных зданий и сооружений, а также коммунальной инфраструктуры, проектные и изыскательские работы, благоустройство и озеленение территории.

Главная технологическая операция года – монтаж на опоры готовых арочных пролётов обойдётся в 905,7 млн руб для железнодорожной и 723,8 млн руб для автомобильной части Крымского моста. В то же время монтаж арочных пролётов на стапелях будет стоить заказчику 3 млрд руб (1,6 млрд руб – железнодорожная и 1,4 млрд руб – автомобильная арки).

Из документа также следует, что в 2018 году строители должны будут выполнить работы на 70,3 млрд руб, а в 2019 – на 44,4 млрд руб. При этом устройство 38 км железнодорожных путей обойдётся в 1,2 млрд руб, а за асфальтирование 336,2 тыс квадратных метров дорожного полотна заказчик заплатит 540,5 млн руб.

Напомним, для строительства Керченского моста поставили гидромолот. Строители Керченского моста планировали возвести около трети всех опор до конца года