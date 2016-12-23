Раздача визиток, листовок, расклейка объявлений. Неполная занятость.
Раздача визиток 100р/час
Расклейка - оплата договорная
Тел: 89789190003 Станислав
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -2 °CВетер: 7 м/с (ВСВ)Давл. 1042,77 мм.рт.ст.
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вечер 23 декабряТемп. -2 °CВетер: 6 м/с (ВСВ)Давл. 1040,98 мм.рт.ст.
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ночь 24 декабряТемп. -2 °CВетер: 4 м/с (СВ)Давл. 1038,92 мм.рт.ст.
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утро 24 декабряТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (ССВ)Давл. 1038,28 мм.рт.ст.
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день 24 декабряТемп. -3 °CВетер: 4 м/с (С)Давл. 1036,8 мм.рт.ст.
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вечер 24 декабряТемп. -3 °CВетер: 4 м/с (ССВ)Давл. 1036,55 мм.рт.ст.
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ночь 25 декабряТемп. -3 °CВетер: 2 м/с (ССЗ)Давл. 1035,59 мм.рт.ст.
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утро 25 декабряТемп. -2 °CВетер: 3 м/с (ЗСЗ)Давл. 1034,62 мм.рт.ст.
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день 25 декабряТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (ЗСЗ)Давл. 1033 мм.рт.ст.
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влажность:
давл.:
ветер:
Раздача визиток, листовок, расклейка объявлений. Неполная занятость.
Раздача визиток 100р/час
Расклейка - оплата договорная
Тел: 89789190003 Станислав