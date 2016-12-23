В администрации Керчи ОБЭП Управления МВД России по Керчи проводит проверку и изъял все документы касаемо ремонта внутридомовых дорог. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил глава администрации города Владимир Подлипенцев в ответе на информационный вопрос.

На просьбу предоставить сметы касаемо ремонта внутридомовых дорог в Керчи, в ответе было сказано, что предоставить данные документы не предоставляется возможным в связи с проводимой проверкой ОБЭПа и изъятием данных документов.

Касаются ли проверки последних событий связанных с задержанием заместителей главы администрации Керчи и какие еще документы изъяли - редакции неизвестно.