Прокуратура города Керчи проверила исполнение законодательства о здравоохранении в городских больницах № 1 им. Н.И. Пирогова и № 2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
Так, в больнице использовались просроченные лекарства, которые хранились в условиях, не соответствующих установленным изготовителем.
Ввиду выявленных нарушений прокурор возбудил в отношении главных врачей названных учреждений здравоохранения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
Одно из административных дел рассмотрено, виновный привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей; другое – находится на рассмотрении.
Также в адрес руководства больниц внесено представление об устранении нарушений, просроченные лекарства уничтожены.
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