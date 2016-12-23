В Керчи в администрации города прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ

В ходе заседания сообщили, что в связи с резким сезонным подъемом в школах и детских садах заболеваемости ОРВИ комиссия решила приостановить работу дошкольных общеобразовательных учреждений города.

По его словам, детские сады будут закрыты с 26 декабря по 9 января. Также комиссия решила отменить проведение праздничных мероприятий в дошкольных общеобразовательных и общеобразовательных учреждениях в эти дни.

«В этот период при необходимости родители могут взять больничный лист по уходу за ребенком, даже если ребенок здоров», - написал Подлипенцев.

Напомним, в Керчи за неделю гриппом заболели более 1500 человек

Фото: интернет