Прокуратура Керчи проверила соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в части предоставления полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей сотрудниками администрации города, - передает Керчь.ФМ.

В ходе проверки, прокуратура установила факты неотображения либо указания недостоверных сведений о полученных выплатах, находящегося в пользовании объектах недвижимого имущества.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла в администрацию г. Керчи представление.

По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц, допустивших нарушение.