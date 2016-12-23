В Керчи избрали меру пресечения заместителю главы администрации Олегу Шевченко, который был задержан с поличным при получении взятки. Керченский городской суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый будет находиться под стражей до 22 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
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Ранее сообщалось, замглавы администрации Керчи, бывшего «беркутовца», задержали за взятку в 380 тыс руб
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