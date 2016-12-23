В Керчи 22 декабря в День энергетика глава администрации Владимир Подлипенцев наградил благодарностями особо проявивших себя представителей этой профессии.

Об этом Владимир Подлипенцев сообщил на своей странице в «Фэйсбук», - передает Керчь.ФМ.

Также Благодарностью Главы Республики Крым были отмечены те, кто внес значительный вклад в работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на полуострове в период энергоблокады.

«Спасибо энергетикам за их ежедневный кропотливый труд. В любую погоду, не считая выходной или рабочий день, они всегда на посту, обеспечивают подачу электроэнергии на все городские объекты. В сложный период энергоблокады они выполняли свои профессиональные обязанности слаженно, эффективно и с большой ответственностью, как и те, кто помогал жителям города в это непростое время», - заключил глава администрации.

Напомним, Керченский РЭС установил трехсотую опору линий электропередач