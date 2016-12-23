Благодаря обильному выпадению снега в Крыму существенно увеличился запас воды в водохранилищах полуострова. Об этом РИА Крым сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Карпов, - передает Керчь.ФМ.

«В том числе благодаря погоде у нас сегодня во всех водохранилищах есть вода. Запас воды составляет порядка 52 суток. Ситуацию с водоснабжением в Крыму мы в целом оцениваем как стабильную», – отметил руководитель МинЖКХ РК.

В то же время, по словам Карпова, ситуация с водоснабжением в ряде населенных пунктов Ленинского района и других регионов восточного Крыма продолжает оставаться критической.

«У нас в 23 населенных пункта осуществляется подвоз воды, в 13-15 населенных пунктах применяются графики отключений и подключений воды. В основном это восточный Крым. В шести населенных пунктах Ленинского района, где действует режим ЧС по воде, мы реконструируем подводящие сети и тянем воду. Думаю, к лету-осени 2017 года мы эту проблему исправим», – сказал министр.

Напомним, что через несколько лет Крыму обещают единые тарифы на водоснабжение.

Фото: интернет