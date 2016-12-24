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ЮВЕЛИРЪ» поздравляет всех с НОВЫМ ГОДОМ!

И дарит подарки:

1. Золотые украшения с новогодней скидкой до - 60%

2. Серебряные изделия со скидкой до - 40%

3. Бриллианты со скидкой до -30%



Также с 25.12.2016 по 31.12.2016 Вас ждет беспроигрышная лотерея. Каждый получит новогодний подарок от «ЮВЕЛИРЪ». В лотерее разыгрываются:

1. сладости

2. элитное шампанское

3. год бесплатного ремонта ювелирных изделий

4. год бесплатной чистки ювелирных изделий

5. суперприз

Дарите и получайте подарки вместе с ЮВЕЛИРЪ. Ведь Новый год - это всегда сказка и немного чудес!

ЮВЕЛИРЪ - это магазин лучших ювелиров России. С помощью тщательного отбора ювелирных заводов мы стараемся предлагать украшения из ювелирных коллекций лучших производителей золотых и серебряных изделий России.

Салон-магазин ЮВЕЛИРЪ

ул. Ленина, 30

с 10-00 до 18-00

без перерывов и выходных

www.myuvelir.com