ЮВЕЛИРЪ» поздравляет всех с НОВЫМ ГОДОМ!
И дарит подарки:
1. Золотые украшения с новогодней скидкой до - 60%
2. Серебряные изделия со скидкой до - 40%
3. Бриллианты со скидкой до -30%
Также с 25.12.2016 по 31.12.2016 Вас ждет беспроигрышная лотерея. Каждый получит новогодний подарок от «ЮВЕЛИРЪ». В лотерее разыгрываются:
1. сладости
2. элитное шампанское
3. год бесплатного ремонта ювелирных изделий
4. год бесплатной чистки ювелирных изделий
5. суперприз
Дарите и получайте подарки вместе с ЮВЕЛИРЪ. Ведь Новый год - это всегда сказка и немного чудес!
ЮВЕЛИРЪ - это магазин лучших ювелиров России. С помощью тщательного отбора ювелирных заводов мы стараемся предлагать украшения из ювелирных коллекций лучших производителей золотых и серебряных изделий России.
Салон-магазин ЮВЕЛИРЪ
ул. Ленина, 30
с 10-00 до 18-00
без перерывов и выходных
www.myuvelir.com