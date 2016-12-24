В Керченской районной электросети 23 декабря прошло торжественное собрание в честь праздника День энергетика. На мероприятии присутствовал заместитель главы горсовета Керчи Николай Гусаков, который поздравил сотрудников предприятия.

Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщила глава горсовета Керчи Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.

Она отметила, что это предприятие, которое обеспечивает одну из важнейших потребностей человека.

«И это мы очень хорошо почувствовали в период энергоблокады, которая изменила жизнь Крыма раз и навсегда немногим более года назад. Еще раз огромное спасибо хочется сказать за проделанную работу в те сложные дни, а также за непростой каждодневный труд замечательным профессионалам своего дела во главе с Александром Забелиным!», - заключила Лариса Щербула.

Напомним, в Керчи власти города наградили энергетиков