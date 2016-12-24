Опрос об официальном названии транспортного перехода через Керченский пролив будет проведён среди жителей Крыма и Краснодарского края в 2017 году. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.

«В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив», – говорится в сообщении инфоцентра.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста в Крым, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост.

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