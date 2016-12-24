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Не знаете, что подарить близким? Магазин профессиональной косметики «Милано» готов помочь вам с этим.

У нас огромный выбор профессиональной косметики для макияжа, все для маникюра и педикюра, огромный выбор товаров по уходу за волосами, а также аксессуары для волос.

В наличии популярная корейская косметика в ассортименте. В магазине можно приобрести подарочные сертификаты.

Известные бренды мировых производителей - все для вас в наличии!

Мы находимся в торговом центре Мега, на втором этаже, бутик 229. Магазин «Милано» - с нами красота доступна каждому!

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