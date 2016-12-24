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Больше 200 видов полотен. Делаем классические, парящие, перфорированные потолки.

Мы устанавливаем одно-, многоуровневые и парящие потолки, предлагаем современные перфорированные потолки.

Как мы устанавливаем потолки?

Мы сняли ролик о своей работе. Посмотрите видео на нашем сайте, чтобы убедиться: наши сотрудники работают быстро и соблюдают технологию. Мы увозим с собой мусор, который остался после установки.

Примеры работ

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