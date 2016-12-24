В районе Керчи сообщение о помощи подал турецкий сухогруз, который перевозил из Турции в Одессу порядка 92 тонн табачных изделий.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, пишут «Новости Крыма», - передает Керчь.ФМ.

«На рейде стоит судно, его название пока устанавливаем. Проблема в том, что главный двигатель у них работает, а силовой, который отвечает за работу генератора, сломался. Соответственно, у них нет освещения, отопления, температура низкая. Какое-то время они там простояли, а сейчас попросили нас о помощи. Предварительно скажу, что заболели все шесть членов экипажа», — сказал Мельгазиев.

По его словам, сейчас к судну вышли спасатели морского координационного центра, которые будут рубить якорь и буксировать его, вероятнее всего, в керченский морской порт.

«Мы окажем морякам всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и т.д.», — уточнил Мельгазиев.