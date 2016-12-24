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20 декабря 2016 состоялось торжественная церемония по случаю открытия первого офиса агентства недвижимости «Габетти-Недвижимость» в Республике Крым по адресу: г. Керчь, ул. Советская 20.

На открытии присутствовали официальные лица: Генеральный директор ООО "Габетти-Недвижимость" Дрибенец Александр Егорович, Заместитель Генерального директора Тягнирядно Александр Иванович и многочисленное количество приглашенных людей.

Открытие офиса совпало с пятилетием компании - партнёра Ипотечного кредитного потребительского кооператива «Содействие Развитию Взаимного Кредитования» и открытием самого большого офиса ИКПК «СРВК» в Крыму. По случаю открытия офиса и в преддверии новогодних праздников для детей устроили детскую шоу-программу.

Новое агентство компании "Габетти-Недвижимость" в Крыму будет представлять весь спектр услуг по продаже, покупке, аренде жилой и коммерческой недвижимости как на территории России, так и за рубежом.

В ближайшее время компания «Габетти-Недвижимость» готовит открытие агентств недвижимости на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым и Севастополе в рамках совместного франшизного проекта с риэлторской компанией Gabetti Group, широко известной в Европе и, конечно же, в Италии.

Компания ведёт активный поиск по привлечению новых контрагентов и деловых партнёров среди клиентов риэлторских компаний, кредитных и некредитных финансовых организаций.