Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию, которая, в свою очередь, ниже величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Керчи, - передает Керчь.ФМ

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются только неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе по месту их жительства. Поскольку доплата положена только неработающим пенсионерам, в соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» граждане обязаны немедленно известить ПФР по месту жительства о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности. В противном случае излишне выплаченная сумма доплаты будет удержана из причитающейся пенсии.

Для установления федеральной социальной доплаты при расчете общей суммы материального обеспечения учитываются все денежные выплаты, которые назначены пенсионеру:

1) пенсия;

2) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

4) иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении, в том числе по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (выплаты, осуществляемые Департаментом труда и социальной защиты населения).

Федеральная социальная доплата назначается на основании заявления, поданного пенсионером, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней в ПФР. Следует отметить, что от гражданина требуется только подать заявление и предоставить трудовую книжку, документы, подтверждающие получение или неполучение других мер социальной поддержки, представлять не нужно, т. к. Пенсионный фонд запрашивает сведения самостоятельно.

Обращаем внимание, что заявление для установления социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и к пенсии по случаю потери кормильца, назначенной детям, не достигшим 18 лет, подавать в Управление не нужно. В этом случае доплата назначается со дня, с которого назначена соответствующая пенсия. Детям-инвалидам и получателям пенсии по потере кормильца, не достигшим 18 лет, ФСД назначается беззаявительно.

Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается в каждом из регионов Российской Федерации законом субъекта Федерации.

Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 306 – ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год» величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год определена в размере 8 410 руб*.

Как сообщает ведомство, Пенсионерам города Керчи, которым ФСД выплачивалась в 2015 -2016 годах, подавать заявление не нужно, так как расчеты будут произведены Управлением самостоятельно.

Заявление необходимо подавать только тем неработающим пенсионерам, у которых право на эту доплату возникает с 1 января 2017 года впервые.

Неработающие пенсионеры г. Керчи смогут подать заявление на установление федеральной социальной доплаты к пенсии по адресу: г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 60/1, «Клиентская служба», каб.1,7,8.