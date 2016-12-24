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Помогаем Деду Морозу!

Сеть ювелирных магазинов «Семейные ценности» поздравляет всех керчан с наступающим новым годом! На порог уже вот-вот Скор ступит новый год! От души Вас поздравляем Наилучшего желаем! Сбудутся пускай мечты И пусть яркой красоты Счастье и любовь несет Это лучший Новый год! Не упустите возможность сэкономить семейный бюджет в наших магазинах с новогодними скидками и широким ассортиментом от лучших российских ювелирных заводов на любой вкус: Золото до -60% Серебро до -25% Бриллианты -15% Ждем Вас по адресам: Ул Ленина , 28, (магазин у фонтана) И Центральный рынок, ул Борзенко, пав №71

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