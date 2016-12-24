Сеть ювелирных магазинов «Семейные ценности» поздравляет всех керчан с наступающим новым годом!
На порог уже вот-вот
Скор ступит новый год!
От души Вас поздравляем
Наилучшего желаем!
Сбудутся пускай мечты
И пусть яркой красоты
Счастье и любовь несет
Это лучший Новый год!
Не упустите возможность сэкономить семейный бюджет в наших магазинах с новогодними скидками и широким ассортиментом от лучших российских ювелирных заводов на любой вкус:
Золото до -60%
Серебро до -25%
Бриллианты -15%
Ждем Вас по адресам:
Ул Ленина , 28, (магазин у фонтана)
И
Центральный рынок, ул Борзенко, пав №71