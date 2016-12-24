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Центр развития ребенка «Умка» предлагает заботливым родителя Керчи потрясающую возможность! Экономно, но со вкусом поздравить своего ребенка с Новым годом!

«Приглашение Деда Мороза на дом» - уникальная услуга для Вашего ребенка! Добрый Дедушка Мороз и его задорная Снегурочка придут в назначенный день, чтобы поздравить всю Вашу семью!

Наш Дед Мороз самый сказочный!

Наша Снегурочка – сама красивая!

Наши цены – самые доступные!

Приглашение в предпраздничные даты – от 500 рублей! Сказочные гости могут не только поздравить ребенка, но и подарить приятные сюрпризы, порадовать малыша совместными фото и зарядить настоящим новогодним настроением! Спешите забронировать время и даты, еще есть свободные числа!

Узнать детали, забронировать даты, договориться о приобретении билетов на утренники можно по адресу:

ул.Ворошилова, 19, тел.: + 7 978 79 24 555