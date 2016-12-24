Проект «Вежливый Крым» продолжит работу в 2017 году. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на главу министерства Сергея Стрельбицкого, - передает Керчь.ФМ.

«Это клиентоориентированный проект, потому что в его основу мы закладывали отношение к нашему туристу. Страница конкурса с историями о номинантах по состоянию на 16 декабря 2016 года набрала более 100 тысяч просмотров, в ходе голосования принято 9 857 голосов. В этом году по итогам социологического опроса туристов почти 90% отдыхающих назвали жителей Крыма вежливыми и доброжелательными. И мы будем делать все, чтобы в 2017 году результаты были на уровне. В новом году продолжим наш проект», – подчеркнул Стрельбицкий.

Напомним, «горячую линию» минкурортов «Вежливый Крым» за полгода поступило 5,5 тыс звонков