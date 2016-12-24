Средняя зарплата в Крыму постепенно достигнет общероссийского уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции, - передает Керчь.ФМ.



«Мне бы очень хотелось, чтобы в Крыму развивались высокотехнологичные сферы. Чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей ущерба, но создавали бы хорошо оплачиваемые рабочие места. Здесь есть вопрос. Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации», — сказал президент.





Он отметил, что в среднем по России зарплата составляет 35 тыс рублей в месяц, в Крыму 24, 5 тыс, в Севастополе 25 с небольшим тысяч рублей.

«Но я уверен, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется. Кстати, есть субъекты Российской Федерации, где уровень доходов граждан ниже, чем в Крыму. Но с учетом потенциала Крыма по этому важнейшему социальному направлению, уверен, будет рост», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Путин предложил провести референдум, чтобы выбрать название мосту в Крым

Фото: интернт