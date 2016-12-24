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Каждому керчанину, который хочет обновить люстру к Новому году, магазин «Ваша Светлость» поможет выбрать лучшую модель из множества новинок, а также предлагает получить к ней комплект светодиодных ламп в подарок!



Мы заботимся о том, чтобы сделать Ваш дом уютным, освещение - удобным и экономичным, а процесс выбора и приобретения - легким и приятным!



Акция действует с 15 до 30 декабря 2016г. Более подробную информацию и условия акции спрашивайте у консультантов в магазине.



Работаем с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу, в воскресенье с 9:00 до 15:00



Магазин светильников «Ваша Светлость». ул.Советская, 26



Телефон: +7 978 797 33 06