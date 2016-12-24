Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие в Черном море турецкому гражданскому судну, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, - передает Керчь.ФМ.

«Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие гражданскому судну. Российские специалисты оперативно откликнулись на сигнал SOS и доставили судно в порт. Троим членам экипажа требуется медицинская помощь от переохлаждения», — сказал Бальбек.

По его словам, экипаж судна «River Eregly», состоящий из шести граждан Турции, потерпел бедствие из-за поломки двигателя. Не имея возможности устранить неполадки, моряки послали сигнал SOS. К тому времени экипаж был серьезно переохлажден.





«Спасение утопающих на море — это кодекс чести для любой морской державы. Российские портовые службы сразу же на месте ознакомились с ситуацией, доставили судно в порт, троих членов экипажа отвезли в больницу. Сейчас наши технические службы разбираются, что произошло с силовой установкой корабля, им будет оказана всячески помощь», — подчеркнул депутат. По его словам, пока неизвестно, сколько судно пробудет в порту Керчи.





Напомним, около Керчи турецкое судно подало сигнал SOS