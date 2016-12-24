В Керчи 24 декабря проходит благотворительная акция «Добрый город. Незапланированная покупка». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, любой желающий может поучаствовать в акции. Для этого необходимо сделать любую покупку – канцтовары, бытовую химию, игрушки, нескоропортящиеся продукты и передать ее волонтерам, которые находятся на месте.

После подарки передадут детям с особыми потребностями, детям из малоимущих, многодетных и нуждающихся семей.

Акция проходит в супермаркетах «Сильпо» и в центральном «Фуршете». Организаторы – КРБОО «Реформация общества» и КРОО «Матери против наркотиков и алкоголя».

Напомним, эта акция перед праздниками в Керчи проходит уже не первый год.