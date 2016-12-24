В Керчи, 24 декабря, во Дворце спорта прошли соревнования по спортивной акробатике. В них приняли участие спортсмены от 6 до 16 лет, - передает Керчь.ФМ.

Болельщики на трибунах очень переживали за юных акробатов и поддерживали их