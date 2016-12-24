В Керчи по дороге на переправу, на съезде к поселку Опасное, с горы упал каток. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил наш постоянный читатель.
Предварительно, авария произошла вчера, 23 декабря, рано утром.
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (СВ)Давл. 1038,62 мм.рт.ст.
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ночь 25 декабряТемп. -2 °CВетер: 4 м/с (СВ)Давл. 1036,8 мм.рт.ст.
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утро 25 декабряТемп. -2 °CВетер: 5 м/с (В)Давл. 1034,53 мм.рт.ст.
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день 25 декабряТемп. -3 °CВетер: 3 м/с (В)Давл. 1032,51 мм.рт.ст.
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вечер 25 декабряТемп. -3 °CВетер: 3 м/с (ВСВ)Давл. 1032,23 мм.рт.ст.
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ночь 26 декабряТемп. -3 °CВетер: 3 м/с (СВ)Давл. 1033,31 мм.рт.ст.
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утро 26 декабряТемп. -2 °CВетер: 4 м/с (ВСВ)Давл. 1036,19 мм.рт.ст.
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день 26 декабряТемп. -2 °CВетер: 2 м/с (СВ)Давл. 1038,15 мм.рт.ст.
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вечер 26 декабряТемп. -2 °CВетер: 2 м/с (ВЮВ)Давл. 1039,89 мм.рт.ст.
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В Керчи по дороге на переправу, на съезде к поселку Опасное, с горы упал каток. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил наш постоянный читатель.
Предварительно, авария произошла вчера, 23 декабря, рано утром.
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