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В Керчи с горы упал каток

В Керчи по дороге на переправу, на съезде к поселку Опасное, с горы упал каток. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил наш постоянный читатель. Предварительно, авария произошла вчера, 23 декабря, рано утром.

Служба новостей Керчь.ФМ

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